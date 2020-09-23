Жителя Ингушетии осудят за убийство силовиков в СКФО

В Ингушетии с его участием также совершено посягательство на жизнь двух военнослужащих внутренних войск МВД России, а также убийство сотрудника МЧС по Республике Ингушетия в связи с осуществлением им служебной деятельности Фото: Архив "КП"

Уроженец Назрани Республики Ингушетия обвиняется в участии в преступном сообществе, участии в устойчивой вооруженной банде, незаконном обороте оружия и незаконном изготовлении взрывных устройствпосягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа и военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, злоумышленник в составе банды на территории республик Ингушетия и Северная Осетия – Алания совершил два вооруженных нападения на сотрудников МВД России по Республике Ингушетия.

В результате - трое погибли, еще трое получили ранения. В Ингушетии с его участием также совершено посягательство на жизнь двух военнослужащих внутренних войск МВД России, а также убийство сотрудника МЧС по ИГ .

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Уголовное дело направили для дальнейшего рассмотрения в Южный окружной военный суд.