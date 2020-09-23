На Ставрополье санитарный авиаборт впервые эвакуировал малыша

22 сентября вертолёт впервые доставил в краевую детскую больницу в Ставрополе юного пациента из Петровского округа.

Тяжелые травмы внутренних органов не позволили перевозить малыша автомобилем скорой помощи, который в дороге мог находиться около полутора часов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Санитарный авиаборт выполнил задачу менее чем за 30 минут. Маленького пациента передали в руки специалистов, которые будут бороться за его жизнь и здоровье.

Вертолёт оснащён оборудованием для реанимации. Борт рассчитан на транспортировку пациентов любого возраста, включая новорождённых.

Он может совершать взлёты и посадки как с подготовленных площадок, так и в полевых условиях.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ученые химико-фармацевтического факультета СКФУ совершили новое открытие в лечение раковых заболеваний. Во время поиска лекарства от Covid-19 им удалось найти синтез веществ, который поможет в борьбе с одним из самых опасных онкозаболеваний – нейробластомой.

Активность обнаруженных соединений оказалась эффективнее против рака, чем против вирусных заболеваний. Как отметили сами ученые, научная разработка позволит снизить стоимость терапии для онкобольных людей.