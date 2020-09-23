В Ставрополе бывшего пресс-секретаря МЧС осудили за телефонный терроризм

В Ставрополе осудили бывшего главу пресс-службы МЧС края Олега Дегтярева. По материалам следствия, 15 февраля этого года в 22:26 часов диспетчер службы спасения получил телефонный звонок. Номер был пресс-секретаря МЧС. Олег Дегтярев заявил: «В кафе «Урарту» планируется теракт». Именно там находился сам «телефонный террорист» — отмечал большой компанией свой 45-летний юбилей.

Со слов администратора заведения, никто не знал, что это был Дегтярев, возглавляющий пресс-службу министерства. Звонил именинник с улицы в состоянии сильного алкогольного опьянения. В итоге приехали спасатели, «Скорая», полицейские — бомбы не нашли. Олега Дегтярева забрали в отделение. За шутку о минировании ресторана на него завели уголовное дело по статье 207 УК РФ. По этому делу 21 сентября прошло заседание в Промышленном суде Ставрополя.

- Дегтярев О.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ и приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - рассказал «КП-Северный Кавказ» истоник в силовых структурах края.