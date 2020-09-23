Ставрополье заработало 3,2 млр рублей от акциза на алкоголь

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Как рассказала председатель комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированиюСтаврополья Галина Миронычева, акцизных сборов от реализации алкогольных напитков в региональный бюджет поступило 3,2 миллиарда рублей.

По объему товарооборота наш край на данный момент находится на 17-й месте среди всех регионов России.

Даже в условиях противоэпидемических ограничений производство на Ставрополье не свернули. Производственные мощности не останавливались, напротив, даже росли объемы во время самоизоляции.

Ранее «КП-северный Кавказ» писала, что 22 сентября вертолёт впервые доставил в краевую детскую больницу в Ставрополе юного пациента из Петровского округа. Тяжелые травмы внутренних органов не позволили перевозить малыша автомобилем скорой помощи, который в дороге мог находиться около полутора часов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Санитарный авиаборт выполнил задачу менее чем за 30 минут. Маленького пациента передали в руки специалистов, которые будут бороться за его жизнь и здоровье.