В Ставрополе чествовали именных стипендиатов главы города

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В канун Дня города и края в мэрии Ставрополя провели торжественную церемонию присуждения стипендий главы города самым лучшим и ярким представителям ставропольской молодежи.

В этом году именных стипендий удостоились 43 номинанта. Среди них – студенты высших и средних учебных заведений, воспитанники Кадетской школа имени генерала А.П. Ермолова, юные спортсмены, художники и артисты, слушатели Ставропольской духовной семинарии.

Все они внесли весомый вклад в развитие науки, культуры, спорта, боевой подготовки и военно-патриотического воспитания. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе молодой горожанин сделал предложение своей любимой необычным способом.

Парень по имени Евгений поднялся к ней в люльке подъемного крана. Романтическое видео ставропольской пары попало в сеть. - Когда мы первый раз увиделись, было чувство, что мы знаем другу друга уже лет 100. Сразу какая-то душевная привязанность появилась. Все как в лучших фильмах: разговоры до утра, бабочки в животе,которые все так описывают, трясущиеся коленки на первом свидании, - вспоминает счастливая ставропольчанка по имени Лиана.