На Ставрополье правоохранители отстранили от управления 176 пьяных водителей

Чаще всего автоинспекторы уличают в нетрезвом управлении жителей крупных городов – Ставрополя, Пятигорска, Будённовска, Ессентуков и Невинномысска Фото: Андрей ДЕТЦЕЛЬ

На Ставрополье с 18 по 22 сентября проводилась операция «Нетрезвый водитель». Так за время рейдов по краю от управления отстранены 176 пьяных водителей, еще 19 сели за руль в нетрезвом виде повторно.

Чаще всего автоинспекторы уличают в нетрезвом управлении жителей крупных городов – Ставрополя, Пятигорска, Будённовска, Ессентуков и Невинномысска.

Так, накануне сотрудники отдельного батальона ДПС краевой столицы остановили отечественную легковушку, водитель которой сразу признался – перед поездкой пил спиртное.

30-летний ставрополец от прохождения процедуры освидетельствования на месте и в больнице отказался, сославшись на то, что и так понятно, что он находится в нетрезвом состоянии.

Мужчина сообщил, что знает о том, что ему грозит лишение права управления сроком от полутора до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

На него составили протокол по статье: «Невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

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