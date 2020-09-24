Найден хозяин оружия, которое приписывали сбежавшим в Дагестане зэкам

Установлена личность владельца схрона, которые обнаружили недалеко от ИК-2. Из тюрьмы 22 сентября через подкоп сбежали шестеро заключенных. Ранее предполагали, что оружие принадлежит им, но это не подтвердилось, передает источник в правоохранительных органов.

Во время розыска были найдены гладкоствольное оружие и карабин Симонова. Выяснилось, что вещами владеет здешний охотник. Источник отметил, что охота вокруг ИК-2 не запрещена.

Беглецов еще не нашли. Ориентировки разослали по всей стране, а за информацию о них объявили вознаграждение в миллион рублей.

ВСЕ - В ТЕМУ

Сбежали с комфортом: в Дагестане зэки вырыли на волю туннель со светом и железной лестницей

«КП» узнала, как опасные преступники умудрились скрыть от начальства 50-метровый хорошо оборудованный подкоп [подробности]