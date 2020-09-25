В Карачаево-Черкесии дан старт крупному инвестпроекту

В Карачаево-Черкесии заложили первый камень в основание будущего современного предприятия по переработке баранины.

В Карачаеве-Черкесии будет запущено новое современное и высокотехнологичное производство по переработке баранины. Реализация инвестпроекта Группы компаний «Дамате» позволит возродить в республике отрасль овцеводства и сделать Карачаево-Черкесию одним из лидеров в стране по производству баранины.

Модернизация предприятия «Кавказ-Мясо» позволит заводу стать передовым овцеводческим предприятием страны, включающим в себя все этапы производства баранины, в том числе выращивание и откорм, с упаковочными линиями и консервацией продукции.

Реконструкцию планируют завершить уже к маю 2021 года. Общий объем инвестиций - 2,7 млрд рублей. После ввода нового современного предприятия компания планирует производить 42 тонны продукции в сутки или 12,6 тысячи тонн в убойном весе в год.

На торжественной церемонии глава КЧР Рашид Темрезов отметил большую значимость проекта для сельскохозотрасли и всей экономике региона в целом.

- В Карачаево-Черкесию зашел крупный инвестор, один из самых динамично развивающихся отечественных производителей - Группа Компаний «Дамате» с принципиально новой идеологией и подходами к развитию овцеводства… Мы в кратчайшие сроки получим почти пять сотен рабочих мест и налоговые поступления в республиканский бюджет. И, конечно же, сердце этого проекта составляют наши фермеры, занимающиеся овцеводством. ГК «Дамате» намерены активно инвестировать в развитие наших овцеводческих ферм, делая акценты на развитие высокоэффективной генетики, цифровизации технологических процессов, оказывая им комплексную высокотехнологичную поддержку на всех этапах производственного цикла и гарантируя стабильный сбыт продукции, - написал Рашид Темрезов в своем официальном аккаунте в Instagram по завершении торжественного старта проекта.

Первый замминистра экономического развития России Михаил Бабич отметил, что ГК «Дамате» не нуждается в особых рекомендациях, поскольку те проекты, которые реализованы этой компанией, по его мнению, действительно отличаются и высочайшими компетенциями, самыми современными технологиями и длительной перспективой.

В рамках проекта будет смонтирована убойная линия с высокой степенью автоматизации мощностью 300 голов в час, создана современная система контроля качества продукции на каждом этапе производства.

Для соблюдения санитарных норм будет осуществлено зонирование производства и созданы «грязные» и «чистые» зоны. В реконструкции завода «Дамате» использует самое современное техническое оборудование.

Важной частью реализации проекта модернизации станет установка современных локальных очистных систем (ЛОС) и организация переработки производственных отходов предприятия.

Общая площадь участка мясокомбината - 12 га. Основные производственные объекты расположены на площади 17 тыс. кв. м. На заводе будут производиться натуральные полуфабрикаты из мяса баранины, фарши, маринады и консервы в стекляннои и железнои таре. Продукция будет сертифицироваться по стандартам халяль и кошер.

Финансовым партнером выступает АО «Россельхозбанк».