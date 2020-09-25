На Ставрополье почти 60 памятников природы получили свои паспорта

Фото: пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края

Такие документы, как оказалось, есть не только у людей, но и у уникальных природных объектов. В них хранится вся информация об этих природных жемчужинах, их ценности, особенностях, местоположении, границах, установленном режиме особой охраны и другие необходимые характеристики.

Большую работу в этом направлении ведут и на Ставрополье. Региональное минприроды разработало и утвердило паспорта на 58 из 65 памятников природы, в том числе в этом году – на 28.

Поскольку во время предыдущей паспортизации 1992 года не все уникальные объекты были учтены, то часть из них, как «Четвертая балка», «Баталинская пещера», «Ландшафты высотной поясности Ставропольской горы», паспорта получили впервые.

Одними из последних их утвердили на памятники природы «Гора Железная», «Группа великовозрастных деревьев в Ставропольском ПКиО», «Гора Развалка», «Камыш-Бурунский пойменный лес», «Гора Острая» в Шпаковском районе.

- Уникальная природа Ставропольского края подарила целую россыпь природных жемчужин, которыми мы гордимся. Сохранить их для многих поколений ставропольцев – наша главная задача. Для этого мы ведем системную работу по паспортизации памятников природы. Это не только аккумулирование и популяризация сведений о них, но и определение мер по улучшению их состояния, - подчеркнул министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Андрей Хлопянов.