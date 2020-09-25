На Ставрополье стартовала программа обучения пострадавших от covid-19

Для участия в программе необходимо подать заявку на платформе exspress.worldskills.ru. После этого региональный оператор проверит данные заявителя, свяжется с ним и согласует график обучения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Обучение по 31 профессиональной компетенции проводится в традиционной очной форме, а также в дистанционном формате со сдачей итогового экзамена. Длительность курса по выбранному направлению составляет 144 часа.

Средний срок обучения - три недели. В крае функционирует 11 привлеченных к реализации программы центров обучения на базе высших и средних учебных заведений в Ставрополе, Пятигорске, Георгиевске, Невинномысске и с. Александровском.

Для участия в программе необходимо подать заявку на платформе exspress.worldskills.ru. После этого региональный оператор проверит данные заявителя, свяжется с ним и согласует график обучения.

В программе могут принять участие несколько категорий граждан.

Например, находящиеся под риском увольнения, работающие на предприятиях, подпавших под ограничительные меры, состоящие на учете в центре занятости, выпускники образовательных организаций 2020 года, освобожденные из мест лишения свободы после 1 марта этого года.