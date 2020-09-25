Суд оштрафовал 23 жителя Дагестана, обкидавших ОМОН камнями

В Дагестане Кировский районный суд Махачкалы оштрафовал 23 жителя республики за оказание сопротивление сотрудникам Росгвардии. Столкновение произошло 22 сентября в селе Красноармейское из-за межевания земли. Об этом сообщает пресс-служба суда.

18 нарушителей оштрафовали на 1000 рублей, еще пятерых - на 500 рублей.

Конфликт произошел между жителями села и представители садоводческого товарищества "Аграрник" из-за земельного участка в 50 гектаров. Местные жители не дают что-либо там строить. 22 сентября они также стали препятствовать работам. На место приехали сотрудники правоохранительных органов. Недовольные стали обкидывать полицейских и росгвардейцев камнями. 27 человек были задержаны. СКР возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.