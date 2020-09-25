В Подмосковье поймали ингушского "вора в законе"

В Московской области утвердили обвинение против 47-летнего уроженца Ингушетии. Его будут судить за криминальный статус "вор в законе". Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

С 1996 года мужчина считается криминальным авторитетом. Такой статус позволял ему давать указания другим представителям уголовно-преступной среды. Кроме того, уроженец Ингушетии пользовался авторитетом среди иных "воров в законе". В сферу его влияния входили Московская область, Костромская область, Чечня и Ингушетия.

- Уроженец Ингушетии обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении Генпрокуратуры.