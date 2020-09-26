За отдых на Ставрополье отдадут 20% стоимости путевки

На Ставрополье пообещали вернуть 20% стоимости отдыха. Такое стало возможно благодаря проекту "Кэшбэк за туры по России". В крае начинается второй этап программы, сообщает пресс-служба Минтуризма Ставропольского края.

Обещанные 20% вернут за краткосрочный отпуск от двух дней. Процент высчитывается от стоимости путевки или проживания. Старт второму этапу дадут в октябре, точная дата уточняется. Список компаний, которые участвуют в проекте, будут опубликованы на сайте министерства туризма Ставрополья. Это будут туроператоры, гостиницы и санатории.

Напомним, первый этап проекта прошел на Ставрополье в конце августа. Кэшбэк приходил за туры на Кавказские Минеральные Воды от 7 ночей. Туристам отдавали до 15 тысяч рублей за отдых.

Отметим, что на Ставрополье действует 112 санитарно-курортных учреждений, из которых почти все открыты. Здравницы находятся в Железноводске, Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Невинномысске, Ставрополе и Минераловодском городском округе.

Напомним, что первый этап программы проходил на Ставрополье в конце августа. Желающие получить кэшбэк могли оплатить туры на Кавминводы длительностью от 7 ночей. Туристам возвращали до 15 тысяч рублей.