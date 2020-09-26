Владимир Владимиров выступил с обращением на День Ставропольского края

Владимир Владимиров выложил видеообращение к жителям Ставрополья на День края. Губернатор поблагодарил ставропольчан за самозабвенный труд, патриотизм к малой родине и уверил, что "Ставрополье рулит". Ролик с поздравлением глава региона выпустил в социальных сетях.

- Ставрополье – активный участник реализации программ и проектов общероссийского значения. Здесь благоустраиваются города и сёла, создаются новые предприятия и социальные объекты. Мы любим свой край и передаем своё отношение, чувство нашим детям и внукам, - написал Владимиров.

Кроме того, Ставрополье поздравила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Ее письмо опубликовал губернатор в социальных сетях.