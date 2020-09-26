В больнице скончались два участника ДТП под Назранью

В ДТП в Ингушетии скончались два человека. Еще трое в больнице, о их состоянии пока ничего не известно. Об этом сообщает республиканское управление МЧС.

Авария произошла в 22 часа 25 сентября. На трассе "Малгобек-Назрань" столкнулись "десятка" и "четырнадцатая". Пострадали пять человек.

- Пострадавшие были госпитализированы в Центральную районную больницу №1 г. Малгобек. При доставлении в приемном отделении 2 человека скончались, - сказано в сообщении МЧС по Ингушетии.

На месте работали три сотрудника МЧС России по РИ и одна единица техники.