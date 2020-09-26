Из-за траншеи против казаков со Ставрополья завели два дела

На Ставрополье могут оштрафовать казачье общество станицы Суворовское. Местные жители незаконно вырыли траншею. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора Ставропольского края.

Весной 2019 года Арбитражный суд Ставрополья признал вину станичных казаков. Они вырыли на участке траншею. Их обязали разработать проект рекультивации нарушенной части земли.

В августе 2020 года инспекция провела осмотр участка в 170 гектаров. Выяснилось, что никаких подвижек в деле не произошло. Траншея не рекультивировалась, а проекта так и нет.

- Подобное правонарушение влечет наложение штрафа для должностных лиц в размере 50-100 тыс. рублей, для юридических лиц – в размере 400-700 тыс. рублей. В настоящее время дела в отношении Казачье Общество станицы Суворовской и его атамана находятся на рассмотрении, - сказано в сообщении.

Против них открыли еще два дела.