В Ставрополе открыли два пилона в честь героев Советского Союза

В Ставрополе увековечили имена двух героев Советского Союза Андрея Титенко и Владимира Ткачева. Их пилоны пополнили аллею почетных жителей Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Оба мужчины участвовали в церемонии из дома. Владимир Владимиров лично поблагодарил их за победу в Великой Отечественной войне.

Звания почетных жителей Ставрополья Титенко и Ткачеву присвоили еще в январе 2020 года. Первый сражался на Южном, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах, живет в Изобильном. Второй оборонял Кавказ, освобождал Украину, Румынию, Венгрию, Австрию и сейчас живет в Невинномысске.

- Мы помним и всегда будем гордиться вашим подвигом. На нем мы воспитываем наших детей. И будем передавать память о Великой Победе следующим поколениям, - сказал Владимиров.