Студента, работавшего в красной зоне с коронавирусом, выгнали из вуза

Алан Дударов. Фото: fond_iriston

В Северной Осетии студента, который с начала пандемии работал в красной зоне с коронавирусом, отчислили из медицинской академии. Алан Дударов не смог попасть на экзамен из-за работы, а на пересдачу - из-за заражения. По словам парня, деканат знал о его проблеме, но принял решение.

Алан написал открытое письмо главе Северной Осетии Вячеславу Битарову.

- Отсутствовал на одном из экзаменов по причине рабочего графика, и на его пересдаче в связи с болезнью, подтвержденной официальной медицинской справкой. Несмотря на медицинскую справку о болезни и на то что продолжаю работу с коронавирусом по сей день, был сегодня отчислен по причине несданного того самого экзамена. Деканат был в курсе и моей болезни, и работы, - пишет молодой человек.

Дударов считает ситуацию абсурдной. С одной стороны, его награждают грамотами и вешают на доску почета, а с другой - выгоняют из СОГМА. По словам Алана, работу в коронавирусной больнице деканат не считает уважительной причиной для допуска для резервной пересдачи. Студент лишился бюджетного места.

Ситуацию прокомментировал ректор СОГМА Олег Ремизов - он уверяет, что парня уже четырежды исключали из вуза.

- Дело все в том, что он отчислен не за работу в «красной зоне», а за предшествующий период обучения до COVID-19. Технически, оформление приказа стало возможным после выхода с дистанционного обучения на очную форму. Но он не впервые отчисляется, это происходило четыре раза, - сказал Ремизов.