На выезде из Ставрополя перевернулся пассажирский автобус

Фото: пресс-служба УГИБДД по Ставрополью

Инцидент произошел 26 сентября, около 16:30, на улице Батайской на выезде из Ставрополя. Водитель автобуса ПАЗ во время движения перевернулся из-за сломавшегося карданного вала. Пассажиров в момент ДТП в автобусе не было.

По счастливой случайности водитель закончил смену и передвигался к месту стоянки.

Сейчас инспекторы проводят осмотр транспорта. А также выясняется информация об ответственных лицах, допустивших выезд неисправного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставрополью.

По результатам к административной ответственности могут быть привлечены водитель и должностное лицо.