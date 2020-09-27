На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 147 человек

В регионе продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 147 жителей региона.

Всего в крае коронавирусом заболело 15637. Есть и хорошие новости, например, за сутки болезнь победили 126 человек. А за весь период в регионе выздоровели 11102.

К сожалению, продолжают умирать ставропольцы с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Так, за сутки, скончались еще два пациента. Всего умерло 310 человек.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Делайте всё, чтобы не пустить вирус в свою жизнь, берегите здоровье, соблюдайте меры профилактики. Будьте осторожны, обратился Владимир Владимиров к землякам.