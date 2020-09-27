На Ставрополье мужчина решил отстреливать собак на детской площадке

Инцидент произошел в Михайловске Ставропольского края. Там очевидцы сообщили, что мужчина стрелял из пистолета по бездомным собакам.

Причём, неизвестный стрелок устроил пальбу средь бела дня, в одном из жилых микрорайонов города. Вот, что пишут пользователи сети:

—Человек пришел на детскую площадку, достал пистолет и начал стрелять по собакам. Стоял дикий визг животных. Во дворе были люди, дети и просто прохожие. Также спокойно он с пистолетом пошёл по улице к своей машине, — сообщает автор публикации.

В ГУ МВД России по Ставрополью сообщили, что по данному факту сотрудники ОМВД России по Шпаковскому району проводят проверку.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в селе Красногвардейское Ставрополья произошел жуткий случай. Там местный житель на глазах детей причинил увечья собаке, от которых животное скончалось.

Против 22-летнего парня возбудили уголовное дело по статье жестокое обращение с животными. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставрополью. Выяснилось, что поводом для совершения преступления стала жалоба на собаку одного из несовершеннолетних.