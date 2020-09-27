В Железноводске создадут открытые бассейны с минеральной водой

В Железноводске создадут бассейны с минеральной водой, которые будут находиться под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта. Сейчас на рассмотрении находятся несколько инвестиционных предложений.

Всех их объединяет креативный подход. По словам главы курорта, купели будут находиться в Курортной зоне. Их выполнят из природных материалов.

— Магия омоложения и оздоровления от купания в минеральной воде известна со времен открытия нашего курорта, — прокомментировал Евгений Моисеев.

Напомним, в Железноводске существует более 20 природных минеральных источников, которые отличает от других их температура. Воды Железноводска — единственные кальциевые воды в России и Европе с высокой температурой.