На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 144 человека

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Он также сообщил, что из-под меднаблюдения выписаны 43 пациента, а за весь период - более 11,1 тысячи человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 144 жителей региона.

Всего число заболевших в крае достигло 15781. Также продолжает расти число умерших пациентов с подтвержденным диагнозом. Так, за сутки скончались три человека.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Он также сообщил, что из-под меднаблюдения выписаны 43 пациента, а за весь период - более 11,1 тысячи человек.

В рамках противодействия болезни в крае проведено уже почти 540 тысяч тестирований на COVID-19.

Владимир Владимиров добавил, что это помогает выявлять новые случаи заболевания и пресекать цепочки распространения инфекции.

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