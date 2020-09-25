В Ставрополе с 25 сентября закрыт проезд к Комсомольскому пруду

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

С 25 сентября проезд к Комсомольскому пруду будет закрыт. Сейчас там настолько много туристов, что их автомобили мешают работать спецтехнике, не дают разгружать материал. Об этом сообщил первый заместитель главы города Ставрополя.

- Знаю, многим не понравится это решение, но мера вынужденная. Надо завершать строительные работы. Приходить на Комсомольский пешком по-прежнему можно, - добавил он.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в рамках празднования Дня города Ставрополя 26 сентября пройдет фестиваль молодежной культуры «Здесь и сейчас».

Направления фестиваля: o Workout freestyle, o Parkour, o Streetball, o Street-art, o Slackline. Призовой фонд составляет 90 тысяч рублей, которые будут разделены между победителями и призерами соревнований.

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