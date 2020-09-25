В Ставрополе пройдет фестиваль молодежной культуры

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

На Ставрополье в рамках празднования Дня города Ставрополя 26 сентября пройдет фестиваль молодежной культуры «Здесь и сейчас». Направления фестиваля: o Workout freestyle, o Parkour, o Streetball, o Street-art, o Slackline.

По словам организаторов, в программу мероприятия войдут баттлы и соревнования в области паркура, воркаута и стритбола, конкурсы и розыгрыши подарков от спонсоров, показательные выступления по слэклайну – на этой площадке каждый сможет проверить свои навыки баланса и так далее.

Призовой фонд составляет 90 тысяч рублей, которые будут разделены между победителями и призерами соревнований. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Фестиваль пройдет на Владимирской площади. Регистрация участников начнется в 11:00. Для участия в баттлах необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/tRmWRgNyts4tkkSJ6

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья прокомментировал очередной фейк, который активно распространяется в сети среди жителей региона.

- Вот такие фейки распространяют в преддверии Дня Ставропольского края и Дня города Ставрополь, - прокомментировал губернатор региона. И добавил, что этот «документ» - вранье.

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