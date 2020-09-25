На Ставрополье ожидаются дожди и грозы

В краевом центре прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков, +24°…+26°. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 25 сентября в регионе прогнозируется +24°…+29°. Во второй половине дня в южной части края местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.

Ночью температура упадет до 11°, а скорость юго-восточного ветра составит 20 м/с.

В краевом центре прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков, +24°…+26°.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров дал установку минимизировать число праздничных мероприятий, приуроченных к дням городов и районов, традиционно отмечаемым в первой половине осени.

– Все торжества должны пройти в усеченном формате с минимальным количеством участников. Никаких больших концертов и тому подобных мероприятий проводить нельзя, – заявил он.

Глава краевого центра Иван Ульянченко, сказал, что праздничная программа Дня города Ставрополя составлена с учётом текущей эпидобстановки.

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