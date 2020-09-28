На Ставрополье откроют памятник детям войны

В центре ставропольского села Арзгир установили монумент детям войны. Его макеты обсуждались на заседаниях президиума районного Совета ветеранов, в первичных ветеранских организациях, соцсетях. В итоге из шести предложенных эскизов путём онлайн голосования выбрали окончательный вариант.

Стоимость памятника составила 1,5 миллиона рублей

К категории «Дети войны» отнесены граждане России, не достигшие совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающие на территории края.

Единовременные выплаты производятся ежегодно с 2019 года.

Кроме того, ставропольские дети войны получили право на внеочередное оказание медицинской помощи в системе ФОМС в поликлиниках и больницах края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе завершился ремонт мемориального комплекса «Холодный родник», который открыли в 1975 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Дело в том, что на мемориале появились трещины, которые могли привести к разрушению. Во время ремонта их заделали специальным составом.

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