В Ставрополе 18-летняя водитель иномарки устроила аварию с пассажирской маршруткой

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Ставрополе из-за нарушения правил перестроения столкнулись маршруткаи легковушка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел сегодня, около 14:00, на проспекте Кулакова краевого центра. Водитель автомобиля марки «Ниссан» во время перестроения, не уступила дорогу и столкнулась с пассажирской «ГАЗелью», которая ехала в попутном направлении прямо.

В результате столкновения оба транспортных средства по инерции съехали на обочину.

В результате аварии в больницу для осмотра доставили трехлетнего пассажира ГАЗели, который в момент ДТП был на руках у матери. Другие участники происшествия за медицинской помощью не обращались.

Выяснилось, что водитель ГАЗели перевозил пассажиров по маршруту «Ставрополь-Изобильный». За рулем иномарки была 18-летняя студентка, которая получили права несколько месяцев назад.

Девушке могло не хватить водительского опыта. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются.

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