На Ставрополье следователи выясняют причины поножовщины на автодороге

Накануне один из местных пабликов разместил видео, на котором водитель «Гелендвагена» на проспекте Победы в Кисловодске в пробке на глазах у всех участников дорожного движения набросился с ножом на владельца другой машины.

Разъяренный мужчина стал преследовать его с орудием в руках, когда тот попытался спастись бегством. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По указанию руководителя СКР России по краю Игоря Иванова следственный отдел по Кисловодску направил ходатайство прокурору о передаче материала в свое производство в целях выяснения всех обстоятельств произошедшего и даче объективной уголовно-правовой оценки имевшим место событиям.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что представители сети автозаправочных станций обратились в дежурную часть отдела МВД России по Пятигорску с сообщениями о разбойных нападениях. На место происшествия оперативно выехали полицейские.

Факт противоправных деяний зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговых залах АЗС.

На видео злоумышленник, спрятав лицо под маской, врывается в торговые помещения и, угрожая операторам предметами, похожими на пистолет и топор, требует из кассы деньги. После этого он скрылся с похищенным на велосипеде.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 90 тысяч рублей.

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