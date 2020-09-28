Двое детей погибли в ДТП в Дагестане

В Дагестане двое детей погибли в ДТП, двое взрослых — в больнице. Предварительно считается, что один из водителей не уступил дорогу, что и спровоцировало аварию. Подробности сообщает УГИБДД МВД Дагестана.

Авария произошла в 12:50 понедельника. Автолюбитель на Kia поворачивал на трассу «Хасавюрт — Гербенская», по которому на большой скорости ехал Opel. Водитель корейского авто должен был уступить дорогу, но, к несчастью, не заметил опасности.

В результате двое детей, ехавших на Opel, попали в больницу. Врачи не смогли их спасти. Оба автолюбителя живы, но также попали в медучреждение. Подробности ДТП и степень вины его участников уточняется.