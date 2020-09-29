Подростка со Ставрополья могут арестовать за 9 нарушений ПДД и погоню

На Ставрополье задержали 17-летнего жителя Изобильного. Парень хотел уйти от полицейского. Дал газа, но не ушел, передает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Гонку от полиции молодой человек устроил накануне вечером. Патруль ДПС заметил подозрительную машину, водитель которой, завидя их, прибавил в скорости. Во время погони парень игнорировал требования сотрудников ГИБДД и опасно маневрировал.

В итоге машина нарушителя въехала в железнодорожный щит. Под поезд автомобиль не попал.

- В результате автоаварии пострадавших нет. За рулем автомобиля оказался несовершеннолетний юноша с признаками опьянения, который в силу возраста водительское удостоверение не получал и права управления транспортным средством не имел, - сказано в сообщении ГИБДД.

В крови подростка нашли 0,5 промилле паров спирта. На парня составили девять административных материалов. Это управление транспортным средством несовершеннолетним, игнорирование требованиям полицейских, проезд на запрещающий сигнал, отсутствие страховки и нарушение разметки.

- Водителю грозит в общей сложности штраф более 35 тысяч рублей, а также от 10 до 30 суток административного ареста. Собранные материалы направлены в инспекцию по делам несовершеннолетних, - говорится в сообщении.