На Ставрополье снесли незаконно построенную станцию технического обслуживания автомобилей

Фото: пресс-служба краевого управления ФССП.
Житель Шпаковского района построил здание и открыл СТО на участке, который был предназначен только под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ФССП.
Администрация района обратилась в суд, который постановил снести незаконно возведенный объект. Это решение не понравилось новоиспеченному хозяину незаконно построенного здания, и он отказался исполнять решение суда.
Не повлияло и вынесение судебными приставами пятитысячного исполнительского сбора, и неоднократное привлечение к административной ответственности по статье: «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».
Тем временем мужчина все штрафы оплачивал, но строение не демонтировал.
Незаконное СТО снесли под контролем судебных приставов за счет средств администрации района. Деньги будут взысканы с должника.
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