На Ставрополье снесли незаконно построенную станцию технического обслуживания автомобилей

Фото: пресс-служба краевого управления ФССП.

Житель Шпаковского района построил здание и открыл СТО на участке, который был предназначен только под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ФССП.

Администрация района обратилась в суд, который постановил снести незаконно возведенный объект. Это решение не понравилось новоиспеченному хозяину незаконно построенного здания, и он отказался исполнять решение суда.

Не повлияло и вынесение судебными приставами пятитысячного исполнительского сбора, и неоднократное привлечение к административной ответственности по статье: «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

Тем временем мужчина все штрафы оплачивал, но строение не демонтировал.

Незаконное СТО снесли под контролем судебных приставов за счет средств администрации района. Деньги будут взысканы с должника.

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