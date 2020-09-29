В Дагестане прокомментировали информацию об отставке Владимира Васильева

Владимир Васильев. Фото: пресс-служба главы и правительства Республики Дагестан

Администрация главы и правительства Республики Дагестан прокомментировали распространившуюся в СМИ информацию о возможной скорой отставке главы региона Владимира Васильева. РБК со ссылкой на источники сообщил, что Васильев якобы может уйти в связи с возрастом и состоянием здоровья.

Однако официальные источники назвали это слухами. Васильев полностью вовлечен в рабочий процесс и не собирается уходить в отставку.

— Глава Дагестана работает в штатном режиме. На данный момент он находится в рабочем кабинете, занят исполнением своих непосредственных обязанностей. Слухи о его досрочном уходе недостоверны, — сообщили в администрации главы и правительства региона.

Напомним, что по не нашедшим подтверждения сведениям сообщалось, что Владимир Васильев может оставить пост до выборов в Госдуму 2021 года. Среди причин — желание отдохнуть и состояние здоровье.