На Ставрополье пройдет операция «Скорость»

Профилактические мероприятия будут проходить в круглосуточном режиме. Мобильные приборы измерения скорости движения будут использовать как наряды ДПС, так и скрытые патрули, не обозначенные цветографической окраской Фото: Андрей ДЕТЦЕЛЬ

На Ставрополье с 30 сентября по 4 октября пройдет широкомасштабная операция «Скорость».

На основе анализа аварийности рейды пройдут в Александровском, Буденновском, Красногвардейском, Левокумском, Степновском, Труновском, Шпаковском районах, Георгиевском, Изобильненском, Ипатовском, Кировском, Нефтекумском, Петровском городских округах, на федеральной трассе «Кавказ», в регионе КМВ, на трассах вблизи Буденновска и Ставрополя.

Профилактические мероприятия будут проходить в круглосуточном режиме. Мобильные приборы измерения скорости движения будут использовать как наряды ДПС, так и скрытые патрули, не обозначенные цветографической окраской.

При выявлении нарушителей, данные передаются ближайшему экипажу для остановки и составления административного материала.

Напоминаем, что нарушение скоростного режима более, чем на 60 км, либо повторное лихачество грозят лишением права управления сроком до 1 года.

Так, водительского удостоверения может лишиться 32-летний водитель, который накануне развил скорость на своей иномарке до 199 км в час на федеральной трассе «Кавказ».

Сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС составили административный материал, санкции которой предусматривают штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение права управления сроком на 6 месяцев.