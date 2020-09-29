На Ставрополье семьи пострадавших от чернобыльской аварии получили жилищные сертификаты

Размер субсидии для каждой семьи рассчитывался, в том числе, исходя из ее состава. Воспользовавшись сертификатом, можно купить жилье, как в новостройке, так и на вторичном рынке Фото: Мария ЛЕНЦ

Пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС – одна из категорий граждан, которым предоставляется финансовая помощь на покупку жилья.

В этом году уже 10 ставропольских семей «чернобыльцев» получили жилищные сертификаты на общую сумму почти 20 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор региона.

Размер субсидии для каждой семьи рассчитывался, в том числе, исходя из ее состава. Воспользовавшись сертификатом, можно купить жилье, как в новостройке, так и на вторичном рынке.

- Продолжаем работу. Жилищные сертификаты в этом году смогут получить ещё 7 семей «чернобыльцев». Всего на поддержку этой категории граждан будет направлено свыше 31 миллиона рублей, - сообщил Владимир Владимиров.