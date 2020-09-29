На Ставрополье запустят гидроэлектростанцию мощностью более 5 мегаватт

Малая гидроэлектростанция «Барсучковская» станет новым объектом возобновляемой энергетики на Ставрополье. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства энергетики, промышленности и связи. Малую гидроэлектростанцию планируют запустить до конца 2020 года.

Мощность нового энергообъекта превысит 5 МВт. После запуска станция сможет каждый год вырабатывать до 24,7 млн кВт*ч «зеленой» энергии.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье установят почти 900 базовых станций связи. Это позволит обеспечить мобильной связью поселения со слабым покрытием и повысить устойчивость сигнала.

В региональном минпроме добавили, что в 2020 году зона покрытия охватит целый ряд населённых пунктов, где проживает от 250 до 1000 человек.