Прокуратура Ставрополья потребовала убрать выбоины на дороге в Элисту

На Ставрополье нашли дефекты на трассе "Астрахань – Элиста – Ставрополь". Нарушения нашли сотрудники Прокуратуры края вместе с УГИБДД ГУ МВД. Об этом сказано в официальном сообщении надзорного органа.

На участке обнаружили выбоины и просадки. Кроме того, оказались разрушенными укрепления на обочине.

- По результатам проверки заместителем прокурора края начальнику Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства» внесено представление об устранении нарушений, - сказано в сообщении.

Впоследствии будет организована следующая проверка. Ситуация на контроле у Прокуратуры Ставропольского края.