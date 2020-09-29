В Пятигорске наказали чиновника за просрочку платежа

Прокуратура Пятигорска наказала должностное лицо за просрочку платежа. Человек не вовремя оплатил товары, купленные для государственных нужд. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

- По результатам рассмотрения постановления прокурора города Пятигорска должностное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 7.32.1 КоАП РФ, за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) для государственных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным контрактом, - сказано в сообщении.

Чиновника наказали штрафов в 30 тысяч рублей.