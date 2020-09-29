На опушках ставропольских лесов нашли 28 нарушителей закона

На Ставрополье прошло 408 рейдов на территории, прилегающей к лесам. Сотрудники Минприроды края и регионального управления МЧС составили 28 протоколов о неисполнении противопожарных мер. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

22 протокола были составлены за невыполнение требований около леса. Остальные шесть касались земель лесного фонда. В основном нарушителей ловили на незаконном выпасе скота.

- Пополнение федерального бюджета в части нарушения лесного законодательства на данный момент превышает 94 тысячи рублей, пополнение краевого бюджета в текущем году составило 229 тысяч рублей, - сказано в сообщении ведомства.

К жителям Ставрополья обратился министр Андрей Хлопянов.

- С первого мая нынешнего года на Ставрополье действует особый противопожарный режим, в связи с чем мы призываем земляков не допускать нарушения правил пожарной безопасности в лесах, что может привести к возникновению лесных пожаров. Тем более, что штрафы для граждан за подобные нарушения во время особого противопожарного режима увеличиваются до пяти тысяч рублей, - заявил глава Минприроды Ставрополья.