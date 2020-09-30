В Пятигорске выясняют обстоятельства гибели рабочего на стройке

Фото: пресс-служба СУ СКР по СК

В Пятигорске инженер по промышленному и гражданскому строительству одной из строительных организаций города стал фигурантом уголовного дела.

Он подозревается в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в августе подозреваемый допустил рабочего к строительным работам на высоте без специального обучения, соответствующих средств индивидуальной защиты и строительного инвентаря.

Во время проведения работ по установке вентиляционного оборудования на строительном объекте 36-летний мужчина при падении с высоты получил травмы, от которых он скончался на месте.

Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, истребовал должностные инструкции. Расследование уголовного дела продолжается.