На Ставрополье любовь к изысканным ароматам довела мужчину до суда

«Парфюмер» из Предгорного района стал фигурантом уголовного дела. Изысканные ароматы так вскружили голову мужчине, что он пробрался в торговый павильон и украл оттуда более 130 флаконов парфюма.

Пропажу товара обнаружил владелец магазина, когда пришел утром на работу и увидел взломанную дверь.

После этого он обратился в правоохранительные органы. Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался житель Предгорного района.

В отделе полиции мужчина признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.