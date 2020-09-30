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На Ставрополье любовь к изысканным ароматам довела мужчину до суда

Пропажу товара обнаружил владелец магазина, когда пришел утром на работу и увидел взломанную дверь
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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«Парфюмер» из Предгорного района стал фигурантом уголовного дела. Изысканные ароматы так вскружили голову мужчине, что он пробрался в торговый павильон и украл оттуда более 130 флаконов парфюма.

Пропажу товара обнаружил владелец магазина, когда пришел утром на работу и увидел взломанную дверь.

После этого он обратился в правоохранительные органы. Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался житель Предгорного района.

В отделе полиции мужчина признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

ЧП