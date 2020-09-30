Баба Яга приглашает взрослых и детей на свой день рождения

Фото: пресс-служба Сочи Парка.

Волшебный праздник в честь именин Бабы Яги пройдет в Сочи Парке и отеле-замке «Богатырь» 4* с 23 октября по 8 ноября.

Семейный тематический праздник стал традиционным событием, который отмечают ежегодно. Волшебство и сказка здесь царит во всем – фантастические декорации и фотозоны в отеле и парке сразу настраивают на ожидание чуда. В честь дня рождения лесной бабушки рестораны и кафе подготовили особенное праздничное меню, в котором шоколадные пауки, кровавые мальчики и другие кулинарные изыски, способные порадовать именинницу.

С утра и до поздней ночи в парке будут работать все аттракционы. Гостей парка ждет дневная (0+) и вечерняя (16+) программы, в которых – конкурсы костюмов, мастер-классы, развлекательные программы, парады нечисти, мистические перфомансы, огненные шоу и многое другое.

К празднованию дня рождения Бабы Яги подготовился и семейный отель-замок Богатырь. Привычная атмосфера средневекового замка стала более зловещей – в коридорах гостей поджидают скелеты и умершие невесты, рыцари в латах с паутиной под завывания призраков. Однако все эти персонажи очень добродушные – скелеты будут приглашать маленьких гостей на мастер-классы по изготовлению сувениров и веселые дискотеки. А сама именинница по вечерам у камина будет читать ребятам волшебные сказки и откроет секрет, как не бояться даже в самых жутких лабиринтах страха. Каждый маленький гость отеля-замка на волшебном празднике в Сочи Парке получит вкусный подарок от Бабы Яги.

Материал предоставлен пресс-служба «Сочи Парк»