В Кабардино-Балкарии родители привезли в больницу мертвого младенца — следователи завели дело

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии выясняются причины гибели месячного ребенка. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского СУ СКР, 27 сентября родители привезли младенца без признаков жизни в больницу, сказав врачам, что ребенку стало плохо после кормления. Была диагностирована клиническая кома — реанимационные действия не принесли результатов.

- Следователем было назначено проведение судебно-медицинского исследования тела, в ходе которого установлено, что причиной смерти ребенка явилась черепно-мозговая травма, - отметили следователи. - Возбуждено уголовное дело по части 1 статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».