На Ставрополье пересмотрят громкое дело об убийстве главы нефтяной компании

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи удовлетворил жалобу адвоката обвиняемых в убийстве бизнесмена в Ставрополе Андрея Мазко и его сына Андрея. Вынесенный зимой приговор, по которому решение суда от 2018 года оставили без изменений, аннулировали. Громкое дело об убийстве Александра Чернухина — генерального директора местного филиала «Роснефть» с 2010 по 2011 год, пересмотрят во второй раз.

Как пояснил «КП-Северный Кавказ» защитник обвиняемых, приговор отменили из-за «незаконности».

Напомним, зимой 2015 года Чернухин получил 4 пули в спину и грудь. Предположительно, выстрелил в босса водитель на тот момент Мазко-старший, воспользовавшийся его доверием. А Мазко-младший, по версии следствия, отключил все камеры наружного наблюдения в кабинете Чернухина, чтобы выкрасть сейф с 12 млн рублей. Защита же уверена, что Мазко невиновны. Адвокат нашел массу несостыковок, в том числе указывает на разногласия между уликами и версией расстрела бизнесмена в авто.