На Ставрополье сильный ветер сохранится до 2 октября

Ведущий синоптик Ставропольского гидрометцентра Светлана Соловьева прокомментировала природное явление, которое разбушевалось сегодня в регионе.

Так, пыльная буря разыгралась сначала в Арзгирском и Благодарненском районах, А потом охватила почти весь регион – его северную, восточную и центральную части, кроме крайних юго-западных районов.

Сейчас порывы ветра по краю составляют в среднем 12-22 метра в секунду. При этом в северной части, в Ставрополе, Арзгире, Дивном – 20-22 метра в секунду.

По словам Соловьевой, это явление - не новость для восточной зоны Ставрополья, но с таким охватом территории оно происходит, пожалуй, впервые за последние 10 лет.

Вызвана пыльная буря тем, что за два последних месяца на большей территории края осадков выпало значительно меньше нормы.

- Сегодня, 1 октября и в ночь на 2 октября еще сохранится сильный ветер. Осадки, за исключением юго-западных районов, не ожидаются. А уже 2 октября, когда южный циклон переместится на территорию Ставрополья, ветер ослабеет, вероятность дождя увеличится не только в южной, но и центральной, восточной частях. 2-3 октября буря полностью прекратится, - рассказала синоптик.

Напомним, 30 сентября на Ставрополье обрушилась мощная пылевая буря. Сильные поры ветра затрудняют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Сильный ветер наблюдается почти во всех районах и округах региона. В восточных районах – Туркменском, Левокумском, Нефтекумском, – пыльная буря затрудняет движение транспорта.

Если буря усилится, руководство Госавтоинспекции временно ограничит движение транспорта.

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