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Полицейские Ставрополья пресекли канал сбыта галюциногенных грибов

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: пресс-служба краевого управления МВД России

Фото: пресс-служба краевого управления МВД России

Житель Ставрополья хранил в съемной квартире плодовые тела грибов общей массой более 190 граммов, содержащие наркотическое средство «псилоцин» в крупном размере.

Полицейские выяснили, что злоумышленник был закладчиком одного из интернет-магазинов и планировал сбыть эти наркотики в регионе.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

ЧП