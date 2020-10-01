Полицейские Ставрополья пресекли канал сбыта галюциногенных грибов

Фото: пресс-служба краевого управления МВД России

Житель Ставрополья хранил в съемной квартире плодовые тела грибов общей массой более 190 граммов, содержащие наркотическое средство «псилоцин» в крупном размере.

Полицейские выяснили, что злоумышленник был закладчиком одного из интернет-магазинов и планировал сбыть эти наркотики в регионе.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.