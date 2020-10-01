Житель Ставрополья зарезал сожительницу из-за водки

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
35-летний житель села Ладовская Балка Красногвардейского района подозревается в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.
По данным следствия, 18 сентября женщина стала высказывать претензии сожителю о количестве выпитого им спиртного.
Во время конфликта мужчина ударил потерпевшую ножом в живот. От полученного ранения женщина скончалась на месте.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.