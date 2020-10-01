Ставрополье открывает авиасообщение из аэропорта Минвод в Псков

С 6 октября Ставропольский край открывает авиасообщение между Минеральными Водами и Псковом. Продажи авиабилетов были открыты ранее.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и пятницам. Стоимость билетов составит от 2,5 тыс. рублей с ручной кладью, а с багажом – от 5 тыс. рублей.

Сейчас международный аэропорт Минеральных Вод обслуживает 23 направления внутренних рейсов. Из главной воздушной гавани СКФО можно улететь в Москву, Астрахань, Краснодар, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и другие города России.

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации временно не выполняются международные рейсы.

- Как уже не раз подчеркивалось губернатором Ставрополья, одна из ключевых целей в развитии края – расширение географии авиатранспортных связей региона. Это существенно влияет на повышение уровня социально-экономического развития Ставрополья, - отметил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.