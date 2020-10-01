В КЧР злоумышленники ответят за хищении более 314 млн рублей

Разницу между поступившими и реально выплаченными деньгами злоумышленники похищали и распределяли между собой Фото: Олег ЗОЛОТО

В суд направили уголовное дело о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. На скамье подсудимых вскоре окажутся 13 злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба Главное управление ГП РФ в СКФО и ЮФО.

Так, с 2012 г. по 2013 г. сотрудники управления труда и соцразвития Малокарачаевского района КЧР и МУП «Оператор почтовой связи Малокарачаевского района» завышали суммы средств, якобы направляемых льготникам.

Директор МУП снимала с расчётного счёта деньги, поступившие из управления труда и соцразвития республики. Разницу между поступившими и реально выплаченными средствами члены ОПГ похищали и распределяли между собой.

Информация о расходовании денег отражалась в реестре отчетов, который подписывали руководители управления труда и социального развития района, а также директор муниципального предприятия.

В результате республиканскому бюджету причинили ущерб в размере более 314 млн рублей.

Кроме этого, в указанный период участники организованной группы присвоили 5,7 млн рублей, предназначавшихся для зубопротезирования отдельных категорий граждан.

Уголовное дело направлено в Малокарачаевский районный суд для дальнейшего рассмотрения.