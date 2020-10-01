На Ставрополье осенние каникулы школьников начнутся с 1 ноября

В последние время много вопросов поступает от родителей школьников по поводу переноса осенних каникул Фото: Архив "КП"

В последние время много вопросов поступает от родителей школьников по поводу переноса осенних каникул.

Дело в том, что в Московской области ученики «уйдут на отдых» уже с 5 октября.. Разъяснения по этому вопросу дал министр образования Ставрополья Евгений Козюра:

-Хочу вам ответственно заявить, что учебный процесс на Ставрополье осуществляется по четвертям. Мы учимся первую четверть, это сентябрь и октярь. А осенние каникулы запланированы с 1 по 8 ноября. И они пройдут в соответствии графиком учебного процесса, - сообщил он.

Козюра также объяснил по поводу переноса каникул у московских школьников:

- Многие спрашивают, почему в Московской области каникулы начинаются с 5 октября. У них другой график учебного процесса. Их модульный график соответствует пяти неделям. Поэтому ученики школ Московской области уйдут на осенние каникулы с 5 октября 2020 года. С учетом их эпидситуации они принимают такое решение.